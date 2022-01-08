По информации МИД РФ россиян среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане нет
17:35 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — сообщили в МИД.
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