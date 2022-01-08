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НОВОСТИ

По информации МИД РФ россиян среди пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане нет

17:35 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане, по информации на данный момент, не пострадали в результате событий в Казахстане. Обстановка вокруг российских загранучреждений в этой стране остается спокойной, говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — сообщили в МИД.

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