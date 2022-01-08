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Грузовой Ту-204 неожиданно загорелся перед вылетом из Китая

19:15 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загоревшийся перед вылетом из китайского города Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) в Новосибирск самолет Ту-204 российской авиакомпании «Авиастар-ТУ» разломился на две части после того, как пожар был потушен. Об этом сообщает местный информационный ресурс «Тэнсюньван», публикующий в субботу соответствующие фотографии.

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет, на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Причины ЧП пока не указываются. Огонь был потушен, экипаж самолета в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами.

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