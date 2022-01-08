Грузовой Ту-204 неожиданно загорелся перед вылетом из Китая
19:15 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Сяошань города Ханчжоу. Грузовой самолет, на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом. Причины ЧП пока не указываются. Огонь был потушен, экипаж самолета в составе восьми человек спасен прибывшими на место экстренными службами.
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