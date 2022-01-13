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НОВОСТИ

Польша отказывается от российской нефти в пользу аравийской — Bloomberg

09:05 13.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Польша отказывается от российской нефти в пользу Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Страны подписали долгосрочный контракт на поставки сырья, который покроет почти половину потребления нефти в стране. Сделка расширяет присутствие саудитов в регионе, где Россия традиционного доминировала в качестве поставщика энергоносителей.

Ранее Польша решила отказаться от долгосрочных контрактов на поставки российского газа.  Эхо Москвы

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