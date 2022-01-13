Польша отказывается от российской нефти в пользу аравийской — Bloomberg

09:05 Источник: Эхо Москвы

Польша отказывается от российской нефти в пользу Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg. Страны подписали долгосрочный контракт на поставки сырья, который покроет почти половину потребления нефти в стране. Сделка расширяет присутствие саудитов в регионе, где Россия традиционного доминировала в качестве поставщика энергоносителей.

Ранее Польша решила отказаться от долгосрочных контрактов на поставки российского газа. Эхо Москвы