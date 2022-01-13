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НОВОСТИ

Более половины американцев боятся «краха демократии» в США - опрос

09:32 13.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Более половины опрошенных американцев — 58% — боятся «краха демократии» в США, — опрос Университета Квиннипэк. 76% опрошенных считают главной проблемой США политическую нестабильность внутри страны и раскол общества, который произошел после штурма Капитолия год назад. Только 19% назвали главной угрозой для страны другие государства.

Кроме того, 53% опрошенных считают, что нападение на Капитолий или что-то подобное снова повторится.  Эхо Москвы

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