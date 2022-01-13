Китай планирует завершить строительство своей космической станции к концу 2022 года - СМИ
10:05 13.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Китай планирует завершить строительство орбитальной космической станции к концу 2022 года, — Синьхуа. На 2022 год в Китае запланировано больше запусков ракет. Научные модули Ментянь и Вэньтянь присоединятся к основному модулю Тяньхэ, в котором в настоящее время проживает экипаж из трех человек.
Кроме того, по информации агентства, Китай разрабатывает сверхсекретный космический самолет.
Ранее военной космической программе Китая было запрещено отправлять астронавтов на Международную космическую станцию, главным образом из-за возражений США. Эхо Москвы
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