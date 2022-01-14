Финансовая отчетность Сбера указывает на экономический рост

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Прошедший год для Сбера оказался очень успешным, об этом говорят сегодняшние итоги финансовой отчетности за 2021 год. Крупнейший российский банк, благодаря росту экономики и активности населения, в прошлом году выдал рекордный объем кредитов, составивший свыше 20 трлн рублей, чистая прибыль за тот же период возросла до 1,2 трлн руб., что в 1,7 раз выше предыдущего, также на четверть увеличилась рентабельность капитала.

По словам экспертов полученная Сбером в 2021 году прибыль (1,2 трлн руб.) - это половина прогнозируемой прибыли всего банковского сектора России, также они отмечают высокий уровень рентабельности (25%), которая на сегодняшний день является одной из самых высоких в мировой банковской отрасли. Подчеркивается также, что на рынке ценных бумаг акции и облигации Сбера пользуются популярностью не только у клиентов, но и у инвесторов, так как облигации гарантируют процентный доход, а акции дают инвесторам дивидендные выплаты и рост котировок ценных бумаг.

Как отметил Лазарь Бадалов, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ, «Сбербанк смог превратиться в крупного игрока в ИТ-секторе, так как современные технологии способствуют не только снижению затрат, но и делают сервисы банка более востребованными. Например, сейчас у банка уже более 73 млн пользователей сервиса СберБанк Онлайн, а сам банк занимает благодаря этому основную долю на рынке карточных переводов».

«Можно сказать, что прошлый год оказался очень успешным для банка. И в целом - это позитивный сигнал, отражающий восстановление российской экономики и потребительской активности населения, а также оживление корпоративного кредитования, о чем свидетельствует рекордный объем выданных кредитов – более 20 трлн руб. Можно сказать, что банк остается одним из главных бенефициаров экономического восстановления в РФ после прошлогоднего спада» - подчеркнул доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман.