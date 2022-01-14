Начальник радиотехнических войск ВКС Кобан арестован по обвинению во взятке
13:20 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала 235 гарнизонного военного суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения офицеру.
"Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно- исследовательского института радиотехники. По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.
Андрей Кобан также снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после обвинения в получении взятки. "Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил", - сказал Кобан в ходе заседания суда.
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