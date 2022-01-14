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Запад зарвался, требуя от РФ на ее территории "направить войска в казармы" - Лавров

13:32 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада зарвались, требуя от РФ "направлять в казармы" войска на ее территории в то время, как сами они создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане - они строят базу на Азовском море - нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности - прим. ТАСС), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить", - сказал Лавров.

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