ЕС не имеет доказательств, но может догадаться, кто провел кибератаку на Украину - Боррель
14:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС "не имеет доказательств, но может догадываться", кто стоит за кибератакой на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в пятницу на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.
"Кто стоит за этим нападением - сказать непросто, но мы ищем. Я не могу указать на кого бы то ни было, поскольку у нас нет доказательств, но мы можем догадаться", - сказал он.
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