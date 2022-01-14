ЕС не имеет доказательств, но может догадаться, кто провел кибератаку на Украину - Боррель

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС "не имеет доказательств, но может догадываться", кто стоит за кибератакой на Украину. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в пятницу на неформальную встречу глав МИД ЕС во французском Бресте. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Кто стоит за этим нападением - сказать непросто, но мы ищем. Я не могу указать на кого бы то ни было, поскольку у нас нет доказательств, но мы можем догадаться", - сказал он.