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РФ запросила у Турции разъяснение слов помощника Эрдогана об ОДКБ

14:12 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва запросила у Анкары разъяснения в связи с заявлением помощника турецкого президента относительно использования сил ОДКБ в Казахстане. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента [Тайипа] Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, отвечая на вопрос журналиста из Армении, что не наблюдал "нервной реакции" со стороны официальных лиц Азербайджана и Турции по поводу отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Ранее соответствующее заявление с осуждением присутствия ОДКБ в Казахстане сделал помощник турецкого президента Ихсан Шенер.

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