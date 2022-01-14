Сбер прогнозирует рост производства конфет и печенья в России

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По прогнозам аналитиков SberCIB Investment Research, до 2026 года в России на 11% вырастет производство кондитерских изделий, с 4,04 млн тонн в 2021 году до 4,47 млн тонн в 2026 году, причем три четверти прироста будут обусловлены увеличением экспорта, а одна четвертая часть - увеличением доли внутреннего потребления.

Рост доходов населения напрямую связан с оборотом торговли кондитерскими изделиями, на сегодняшний день эта категория товаров продуктов питания в структуре расходов россиян занимает менее 6%.

Исследования, проведенные Центром макроэкономических исследований Сбера, утверждают, что до 2026 года доходы населения должны расти более чем на 2% в год, увеличивая внутреннее потребление сладостей в среднем на 0,9% в год, что позволит насытить рынок. Прогнозируется, что в 2026 году россияне будут употреблять в среднем около 26, 2 кг кондитерских изделий против 24,5 кг по итогам 2020 года, причем предпочтение будет отдаваться более дорогой продукции, такой как шоколад.

Также обозначены направления для увеличения экспорта, к ним относится Китай и страны Персидского залива. На сегодняшний день в основных странах - потребителях российской кондитерской продукции, к которым относятся Казахстан (24%) и Белоруссия (14%), рынки заняты на 75% и во втором случае на 65%. Китайский рынок российскими кондитерами освоен только на 10%, а доля участия на рынках стран Персидского залива - менее 5%. В 2021 году экспорт российских кондитерских изделий увеличился на 20% до 815 тыс. тонн на общую сумму 1,7 млрд долларов США. Это рекорд в новейшей истории. Аналитики полагают, что экспорт кондитерских изделий будет расти в среднем на 5% в год и к 2026 году достигнет 1 млн тонн в натуральном выражении и 2,3 млрд долларов США — в денежном.

Ярослав Лисоволик, руководитель SberCIB Investment Research отмечает: «Преимущества России как экспортёра — это налаженная логистика поставок в Китай и хорошая обеспеченность собственным сырьём: сахаром, мукой, маслом. Улучшить позиции российских производителей на международном рынке может развитие хорошо узнаваемого в мире отечественного бренда кондитерских изделий».