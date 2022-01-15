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Власти Казахстана обновили информацию по погибшим и пострадавшим в ходе беспорядков

18:40 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 4,5 тыс. человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, в морги было доставлено 225 тел погибших. Об этом сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев в субботу на брифинге.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — рассказал Шалабаев. Прокурор добавил, что в числе погибших 19 полицейских и военных.

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