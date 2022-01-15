Власти Казахстана обновили информацию по погибшим и пострадавшим в ходе беспорядков
18:40 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — рассказал Шалабаев. Прокурор добавил, что в числе погибших 19 полицейских и военных.
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