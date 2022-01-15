Иностранцы не были главными участниками событий в Казахстане - Генсек ОДКБ
19:45 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Можно говорить о том, что действовали террористические группы. Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Вы об этом читали. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя», — сказал генсек ОДКБ.
НОВОСТИ
- 20:00 15.01.2022
- До 19 января все миротворцы ОДКБ покинут Казахстан - Зась
- 18:40 15.01.2022
- Власти Казахстана обновили информацию по погибшим и пострадавшим в ходе беспорядков
- 17:35 15.01.2022
- На портале госуслуг появился новый вид мошенничества с QR-кодами
- 16:20 15.01.2022
- На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска
- 15:42 15.01.2022
- По делу хакеров REvil число задержанных достигло восьми человек
- 15:00 15.01.2022
- США грозят России "острой болью" по 18 сценариям в случае агрессивных шагов
- 13:20 15.01.2022
- Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Беларуси в течение часа
- 12:30 15.01.2022
- Новак рассказал, почему России нужны долгосрочные контракты на газ
- 12:10 15.01.2022
- В России идет резкий рост заболеваемости COVID-19. Данные на 15 января, 2022
- 11:10 15.01.2022
- Глава МИД Польши планирует в феврале посетить Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать