Иностранцы не были главными участниками событий в Казахстане - Генсек ОДКБ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане в составе террористических групп участвовали в беспорядках в Казахстане, но не они были их главными участниками. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Можно говорить о том, что действовали террористические группы. Среди арестованных есть в том числе и иностранцы из разных стран. Вы об этом читали. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя», — сказал генсек ОДКБ.