До 19 января все миротворцы ОДКБ покинут Казахстан - Зась

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миротворческий контингент коллективных сил ОДКБ будет выведен из Казахстана до 19 января. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации», — сказал генеральный секретарь ОДКБ.