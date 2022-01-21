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Дату оглашения послания президента РФ парламенту могут перенести из-за "омикрона" - Песков

13:05 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что в случае пика волны распространения омикрон-штамма коронавируса дата оглашения послания президента Федеральному собранию может быть сдвинута "на пару недель". При этом, отвечая в пятницу на вопрос ТАСС, представитель Кремля отметил, что прямой связи между пандемией и сроком оглашения послания нет.

"Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре [2021 года] на большой пресс-конференции [главы государства]. Но мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой очередной волны [пандемии]. Если это будут пиковые значения, то, наверное, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель", - сказал Песков.

В конце декабря 2021 года пресс-секретарь президента сообщал, что послание будет оглашено "в начале года".

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