Сейчас не обсуждается вступление новых стран Восточной Европы в НАТО - Шольц
17:30 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвечая на вопрос, могут ли быть гарантии о нерасширении НАТО, он сказал: "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть".
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