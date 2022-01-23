Сейчас не обсуждается вступление новых стран Восточной Европы в НАТО - Шольц

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не может гарантировать нерасширение, но вступления новых стран Восточной Европы в альянс "нет в повестке дня". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете "Зюддойче цайтунг".



Отвечая на вопрос, могут ли быть гарантии о нерасширении НАТО, он сказал: "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть".



