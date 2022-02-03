Истребители Великобритании сопроводили российские стратегические бомбардировщики

12:05 Источник: Интерфакс

Британские истребители поднимались в воздух из-за двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и северо-востоком Атлантики, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - заявили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, два российских стратегических самолета выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Их сопровождали истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

"В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.