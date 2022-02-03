0
0
70
НОВОСТИ

Истребители Великобритании сопроводили российские стратегические бомбардировщики

12:05 03.02.2022 Источник: Интерфакс

Британские истребители поднимались в воздух из-за двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и северо-востоком Атлантики, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - заявили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, два российских стратегических самолета выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Их сопровождали истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.

"В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 03.02.2022
Лукашенко считает, что ситуация в мире в любой момент может перейти в горячую фазу
0
48
12:20 03.02.2022
В Москве выявили 26 904 случая заражения коронавирусом за сутки
0
78
12:19 03.02.2022
Заммэра Владимир Ефимов: В Москве каждый третий семейный ипотечный кредит выдан семьям с одним ребенком
0
74
12:00 03.02.2022
В России выявили 155 768 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
0
105
11:45 03.02.2022
Владимир Киселев рассказал всю правду о названии рок-группы «Земляне»
0
136
11:32 03.02.2022
Армия США успешно провела контртеррористическую операцию в Сирии - Пентагон
0
187
11:20 03.02.2022
Экс-президент Украины Порошенко назвал Ангелу Меркель "ангелом-хранителем Украины"
0
175
11:05 03.02.2022
РФ и КНР расширяют практику расчетов в нацвалютах и вместе противостоят санкциям - Путин
0
194
11:00 03.02.2022
Украина поддерживает план США и НАТО по деэскалации ситуации с РФ - "Паис"
0
194
10:32 03.02.2022
В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года
0
207

Возврат к списку