Истребители Великобритании сопроводили российские стратегические бомбардировщики
12:05 03.02.2022 Источник: Интерфакс
Британские истребители поднимались в воздух из-за двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили полет над Баренцевым, Норвежским морями и северо-востоком Атлантики, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - заявили в Минобороны РФ.
По словам российских военных, два российских стратегических самолета выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Их сопровождали истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Северного флота РФ.
"В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе. Продолжительность полета составила около 15 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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