Президенты России и Аргентины обсудили вакцинацию от COVID-19
22:28 03.02.2022
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Фото Kremlin.ru
«Вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии», – подчеркнул Владимир Путин на встрече. По его словам, первый контракт по вакцине почти выполнен: в Аргентину поставлены почти 15 млн доз, еще более 6 млн доз произведено на площадках в стране. Сейчас решается вопрос о регистрации препарата для подростков «Спутник М». «И я хочу вас поздравить с тем, что вы провели такую масштабную вакцинацию – почти 78% населения у вас привито, это очень хороший результат», – добавил Владимир Путин.
«В Аргентине очень ценят Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам прислали вакцины. Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. И действительно, вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные», – сказал Альберто Фернандес.
Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) одобрить «Спутник V» и препарат Convidecia китайской фармацевтической компании CanSino. По ее словам, это очень важно для государств, в которых применяются данные вакцины.
В Аргентине на конец 2021 года на «Спутник V» и китайские Convidecia и Sinopharm приходилось около половины от общего количества препаратов, полученных страной для национальной кампании иммунизации. Позитивный опыт Аргентины может повлиять и на решение России относительно одобрения иностранных препаратов для профилактики COVID-19, не исключают СМИ: с высокой долей вероятности Москва может одобрить китайскую вакцину Convidecia от CanSino.
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