Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 6 февраля, 2022

10:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449 человек.







Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 458 тыс. 144 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 тыс. 266.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 738,0.