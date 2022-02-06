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Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 6 февраля, 2022

10:00 06.02.2022 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449 человек.


Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 458 тыс. 144 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 тыс. 266.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 738,0.

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