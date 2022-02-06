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КНДР зарабатывает воровством криптовалют и развивает ядерное оружие - СМИ

10:40 06.02.2022 Источник: РБК

Северная Корея на протяжении всего прошлого года продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет, а кибератаки на криптовалютные биржи стали для Пхеньяна важным источником дохода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержки их конфиденциального доклада ООН.

«Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — РБК) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов», — сказано в докладе.

Независимые наблюдатели также подсчитали, что в период с 2020-го по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР как минимум с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе, а также Азии было похищено более $50 млн.

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