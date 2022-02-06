В медальном зачете Олимпиады в Пекине Россия поднялась на 2-е место
11:40 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Золото сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на 30 км. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу в актив национальной команды занесли российские биатлонисты, ставшие третьими в смешанной эстафете.
Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, на счету которой две золотые медали. Третьей идет сборная Словении (одна золотая и одна бронзовая награда).
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