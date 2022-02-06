В медальном зачете Олимпиады в Пекине Россия поднялась на 2-е место

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе российской команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда.

Золото сборной России принес лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на 30 км. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу в актив национальной команды занесли российские биатлонисты, ставшие третьими в смешанной эстафете.

Лидирует в медальном зачете команда Норвегии, на счету которой две золотые медали. Третьей идет сборная Словении (одна золотая и одна бронзовая награда).