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Полиция Оттавы не может справиться с протестующими против ковидных ограничений

13:24 06.02.2022 Источник: Интерфакс

Полиции канадской столицы Оттавы, где более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против ограничений из-за COVID-19, не хватает сил, чтобы положить конец демонстрациям, сообщил телеканал CBC со ссылкой на главу столичной полиции Питера Слоли.

"Нам нужно задействовать дополнительные ресурсы", - заявил он на экстренном заседании совета полицейской службы Оттавы.

При этом, по данным CBC, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 доступных офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады.

Также Слоли признал ошибки, допущенные полицией при реагировании на ситуацию. Он добавил, что не знает, когда протесты могут завершиться.

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