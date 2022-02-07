В Подмосковье началась регистрация на участие в гонке «Лыжня России-2022»
11:37 07.02.2022
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Иллюстрация сайта www.russiarunning.com
Традиционное зимнее событие пройдет 40-й раз. Ежегодно оно собирает и профессиональных спортсменов, и любителей. Народная лыжня идет также почти во всех регионах России, всего участвуют более 500 тыс. человек.
Для всех лыжников подготовлена одна дистанция – 10 км. Соревноваться будут в нескольких группах:
- юноши 2004-2013 г.р.;
- девушки 2004-2013 г.р.;
- мужчины 2003 г.р. и старше;
- женщины 2003 г.р. и старше.
Сегодня также начинает работать специальная комиссия по допуску к соревнованиям. Участвовать могут граждане РФ и иностранных государств только при наличии заявки с допуском врача, имеющие полис (оригинал) страхования жизни, полис (оригинал) страхования от несчастных случаев и представившие документ, подтверждающий личность – паспорт или свидетельство о рождении. Прием проводится по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1 до 11 февраля. Телефон для справок – 8-495-230-05-14.
В связи с эпидемиологической обстановкой все взрослые участники могут выйти на «Лыжню России – 2022» только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании.
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