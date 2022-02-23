Минобороны РФ рассказало британцам правду о Шотландском полке в Крымскую войну
19:30 23.02.2022 Источник: Интерфакс
"Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее некоторые СМИ привели заявление главы военного ведомства Британии о том, что Шотландский гвардейский полк "пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму". По сообщения СМИ, британский министр сказал, что Лондон "всегда может повторить это".
"Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно", - сказал в ответ Конашенков.
"Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.
"Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот "подвиг" англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием "пушечное мясо", - отметил Конашенков.
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