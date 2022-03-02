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Минобороны РФ сообщило о потерях с украинской и российской сторон

20:11 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Украины за время операции РФ составили более 2 870 человек убитыми, потери РФ — 498. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в среду.

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. Только по подтвержденным данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1 597 наших товарищей получили ранения», — сказал Конашенков.

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