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Российские акции исключены из индексов S&P Dow Jones Indices

13:30 05.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) после консультации с участниками рынка, приняло решение об удалении из своих контрольных показателей акций российских компаний (включая АДР и ГДР) в результате недавних санкций. Об этом говорится на сайте S&P.

«S&P DJI объявляет, что удалит все акции, котирующиеся и/или зарегистрированные в России (включая АДР/ГДР), из своих стандартных индексов по нулевой цене», — следует из сообщения.

Кроме того, учитывая ухудшение уровня доступности российского рынка, S&P DJI переклассифицирует Россию из развивающегося рынка в «самостоятельный», добавили в агентстве. «Следующая переоценка статуса „самостоятельного“ рынка России будет проводиться в рамках ежегодного обзора классификации стран S&P DJI за 2023 год. Реклассификация до статуса „развивающегося рынка“ потребует прохождения стандартного процесса пересмотра классификации страны», — пояснили там.

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