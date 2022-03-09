Чтобы Европа стала сильнее, в ЕК предлагают своим жителям померзнуть

19:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцы могут понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать ЕС более энергоустойчивым перед лицом России. Об этом заявил во вторник замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план ЕК по отказу от российских энергоресурсов.

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», — сказал Тиммерманс.