МИД КНР: Китай будет рад видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, США и НАТО

19:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай хотел бы видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, Соединенными Штатами и НАТО. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в формате видеоконференции по теме Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Китай будет рад видеть равноправный диалог между ЕС, Россией, Соединенными Штатами и НАТО», — приводит слова китайского лидера МИД КНР. Он также заявил о поддержке усилий Франции и Германии по обеспечению прочной безопасности и автономности Европы.