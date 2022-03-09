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Цены на бензин в США бьют рекорды

19:30 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. автозаправок.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру вторника достигла в США 4,173 доллара. Как констатируется на сайте AAA, это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Телекомпания Си-эн-эн подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.

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