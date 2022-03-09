Репортеры The New York Times временно уезжают из России

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская газета The New York Times решила на время вывезти из России своих журналистов в связи с новым законом о распространении фейковых новостей о Вооруженных силах РФ, сообщил заместитель главного редактора издания Клиффорд Леви.

"Мы работали с юрконсультантами, службами безопасности и нашей командой крайне опытных журналистов в регионе, чтобы понять потенциальные последствия этого последнего маневра (закона о фейках - ИФ). Чтобы защитить сотрудников нашей редакции, пока что мы вывозим их из страны. Мы надеемся вернуть их так скоро, как это будет возможно, и внимательно следим за ситуацией", - говорится в заявлении помощника главного редактора международного отдела The New York Times Майкла Слэкмана, которое опубликовал Леви в Twitter.