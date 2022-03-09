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США вводят запрет на все энергоносители из России

19:45 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», — утверждал президент. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

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