Британия планирует отказаться от экспорта нефти из России к концу года

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года. Об этом во вторник сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг.

«Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании», — написал Квартенг в «Твиттере».