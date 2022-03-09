Джонсон: мы составим план Маршалла для восстановления Украины

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины. Об этом во вторник журналистам заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

«Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины», — сказал британский премьер.