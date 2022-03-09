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НОВОСТИ

Россия ограничит или запретит ввоз продукции из ряда стран

21:30 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья — по перечням, которые определит правительство. Это следует из опубликованного во вторник указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности РФ.

«Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым правительством РФ», — говорится в документе. Другими перечнями планируется определить продукцию, ввоз и вывоз которой будет ограничен.

Правительству поручено в двухдневный срок определить списки иностранных государств, которых коснутся эти решения. При этом установлено, что меры не распространяются на продукцию или сырье, перевозимые гражданами для личных нужд.

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