Корпорация BBC решила продолжить репортажи из России

21:40 Источник: Интерфакс

Британская телерадиокорпорация BBC возобновляет репортажи из России, приостановленные ранее в связи с принятием нового закона, вводящего уголовную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ.

"Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с острой необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке сегодня вечером (во вторник, 8 марта) после того, как они временно были приостановлены в конце прошлой недели", - говорится в сообщении BBC.

"Мы расскажем эту важную часть истории независимо и беспристрастно, придерживаясь строгих редакционных стандартов Би-би-си. Безопасность наших сотрудников в России остается нашим приоритетом номер один", - добавили в BBC.