21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация McDonald's временно закроет все свои рестораны в России. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании.

«McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке [РФ]», — говорится в нем. Отмечается, что компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, речь идет о 850 ресторанах McDonald's в РФ.