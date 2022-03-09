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McDonald's временно закрывает все свои 850 ресторанов в России

21:35 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация McDonald's временно закроет все свои рестораны в России. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, размещенном во вторник на сайте компании.

«McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке [РФ]», — говорится в нем. Отмечается, что компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, речь идет о 850 ресторанах McDonald's в РФ.

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