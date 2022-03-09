Украинские беженцы должны иметь возможность идти туда, куда хотят - ООН

22:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Украины должно иметь возможность покидать зону боевых действий в любом направлении. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя данные Минобороны РФ о том, что Вооруженные силы Украины препятствуют выходу мирных граждан по гуманитарным коридорам в сторону России.

«Наша позиция проста — люди должны иметь возможность идти туда, куда хотят», — сказал он.