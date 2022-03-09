В повестке ближайшего саммита ЕС вопроса о членстве Украины нет

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине станет основной темой саммита Евросоюза 10–11 марта, вопрос о ее членстве в ЕС в повестке не упоминается. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме — приглашении председателя Евросовета Шарля Мишеля лидерам 27 стран ЕС на плановый саммит сообщества в Версале (Франция).

«Нашей целью в первый день саммита станет обсуждение ситуации на Украине, а также вопросы обороны и энергетики», — написал Мишель. В изложенной в письме повестке саммита не упоминается тема возможного приема Украины в ЕС, к чему ранее призывал Киев. Лишь в преамбуле повторяется фраза, что Украина — «это часть европейской семьи».