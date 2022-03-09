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Россия с 10:00 мск 9 марта объявляет режим тишины и готова открыть гуманитарные коридоры

22:30 08.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона с 10:00 мск 9 марта объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, а также из других городов по согласованию с украинской стороной. Об этом говорится в заявлении, подписанном руководителем Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковником Михаилом Мизинцевым.

«Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, обусловленную бесчинствами и беспределом со стороны националистов, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан: 10:00 мск 9 марта 2022 г. Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — говорится в заявлении.

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