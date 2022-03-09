Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей - премьер-министр

22:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия в настоящее время поставляет в Европу максимальные объемы газа, которые может обеспечить. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Норвегия поставляет газ на максимуме своих возможностей», — сказал он.

По его словам, страна обеспечивает порядка 20% европейских потребностей в этом энергоресурсе. Он добавил, что из-за этого увеличить поставки внезапно не получится.