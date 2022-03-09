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Свое решение приостановить работу в России приняли Coca-Cola и Starbucks

00:12 09.03.2022 Источник: Интерфакс

Американская компания Coca-Cola объявила о приостановке бизнеса в России в связи с событиями на Украине.

"Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает свой бизнес с России", - говорится в заявлении на сайте компании. В нем не уточняется, какие именно меры это предусматривает. "Мы будем следить и оценивать ситуацию по мере ее развития", - отмечается в документе.

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приостанавливает бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тыс. сотрудникам", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

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