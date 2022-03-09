Свое решение приостановить работу в России приняли Coca-Cola и Starbucks
00:12 09.03.2022 Источник: Интерфакс
"Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает свой бизнес с России", - говорится в заявлении на сайте компании. В нем не уточняется, какие именно меры это предусматривает. "Мы будем следить и оценивать ситуацию по мере ее развития", - отмечается в документе.
Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приостанавливает бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции.
"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тыс. сотрудникам", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.
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