Европейский институт CERN приостановил сотрудничество с Россией

23:50 Источник: Интерфакс

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) на чрезвычайной встрече, состоявшейся во вторник, приостановила сотрудничество с Российской Федерацией в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до особого распоряжения. CERN не будет участвовать в новом сотрудничестве с РФ и ее институтами до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении CERN, опубликованном во вторник.

"CERN продолжит внимательно наблюдать за развитием ситуации, Совет готов принять очередные меры по мере необходимости на будущих встречах", - отмечается в документе.