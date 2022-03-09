Вкладчикам - не больше 10 тыс долларов наличными в ближайшие полгода. ЦБ ввёл валютное ограничение

00:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — указывает ЦБ.