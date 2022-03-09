США фактически признали наличие биолабораторий на территории Украины

00:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд полагает, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. Об этом дипломат заявила во вторник, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — ответила Нуланд на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое оружие.