Вхождение любого российского самолета в пространство Британии будет уголовным преступлением - Шэппс

00:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти получили возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве королевства. Об этом во вторник вечером сообщил глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс.

«Я сделал уголовным преступлением вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании, теперь правительство Ее Величества может задерживать эти самолеты», — написал министр в «Твиттере».