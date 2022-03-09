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США пытаются убедить Китай в невозможности нейтралитета по ситуации в Украине

01:00 09.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер [ФРГ Олаф] Шольц и президент [Франции Эмманюэль] Макрон только сегодня говорили с [председателем КНР] Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом [действий]. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», — утверждала Нуланд, говоря о российской военной спецоперации на Украине.

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