Зеленский заявил, что последние решения ЕС — это не те, которых ожидают в Киеве
17:00 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европейский союз разошелся во мнении относительно ускоренного вступления страны в сообщество.
«Как мы оцениваем принятое [в четверг в ЕС] решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем», — отметил он в видеообращении, распространенном в пятницу.
Зеленский добавил, что «надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов», выразив уверенность, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в сообществе.
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