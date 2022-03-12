Актриса Мила Кунис выступила против русофобии на Западе
19:30 12.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мила Кунис выступила против русофобии на Западе. Американская актриса украинского происхождения поддержала россиян. Она призвала остановить хейт и негатив, который обрушился на мирных граждан России.
«Я думаю, что мы не должны считать народ России врагом. Я хочу обратить на это внимание, так как этот вопрос совсем не поднимается в нашей прессе. Сейчас наблюдается отношение к происходящему по принципу: если ты не с нами, то ты против нас, и я не хочу, чтобы люди сваливали всё в одну кучу», — заявила Кунис в интервью Марии Шрайвер.
Мила Кунис родилась в украинском городе Черновцы в 1983 году. Семья актрисы переехала в США, когда девочке было 8 лет.
Ранее Генпрокуратура вышла с требованием признать экстремистской компанию Meta на территории России. В состав компании входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Это решение было принято в связи с тем, что компания сняла запрет на публикации с призывами к насилию против россиян. Говорит Москва
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