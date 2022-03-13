Уже в воскресенье вступят в силу новые санкции ЕС против РФ - глава МИД Франции

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу уже в воскресенье. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции «Франс энтер».



«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — сказал он. Ле Дриан отметил, что этот пакет санкций сейчас согласовывают послы в ЕС. В него, в частности, войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, отметил министр. Также «будет введен запрет на все инвестиции в российский нефтяной сектор». Кроме этого, санкции, по словам главы МИД Франции, «затронут более широкий круг бизнесменов». «Нельзя исключать и другие меры, все варианты рассматриваются», — сказал Ле Дриан.



Одновременно глава французского дипломатического ведомства отметил, что Париж «выступает за сохранение каналов диалога с Москвой». «Ни Евросоюз, ни НАТО не ведут войну с Россией», — подчеркнул он.



