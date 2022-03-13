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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл подарил Росгвардии икону, которая "ускорит победу" в Украине

15:54 13.03.2022

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военнослужащие ведомства совместно с Вооруженными силами РФ выполняют все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в воскресенье Золотов принял из рук патриарха Кирилла икону Августовской иконы Божией Матери для главного храма Росгвардии.
"Директор Росгвардии отметил, что войска национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
"Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорить нашу победу", - цитирует Золотова пресс-служба Росгвардии.
Переданная икона будет установлена в Князь-Владимирском храме - главном храме Росгвардии, который находится в подмосковной Балашихе.

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